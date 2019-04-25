Премьер-министр Армении принял первого заместителя мэра Лиона Жоржа Кепенекяна

Премьер-министр Никол Пашинян принял первого заместителя мэра Лиона Жоржа Кепенекяна. На встрече присутствовал также Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Армении Джонатан Лакот.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян приветствовал визит г-на Кепенекяна и отметил важность его роли в развитии и укреплении армяно-французских отношений. Никол Пашинян высоко оценил деятельность Жоржа Кепенекяна в вопросе международного признания Геноцида армян. “Я хочу выразить свою признательность президенту Франции Эммануэлю Макрону, который объявил во Франции 24 апреля Днем памяти жертв Геноцида армян. Это особым образом подчеркивает отношения между нашими народами и странами”, - сказал Никол Пашинян.

Жорж Кепенекян отметил, что он с большим энтузиазмом относится к происходящим в Армении событиям, и добавил, что наша страна сегодня является хорошим примером модели позитивных изменений. “В Армении открылась новая страница, и сегодня страна воспринимается как позитивная модель перемен”, - сказал он. Первый вице-мэр Лиона сообщил, что обсудил с мэром Еревана направления развития сотрудничества.

В ходе встречи собеседники коснулись вопросов армяно-французского децентрализованного сотрудничества, отношений Армения-диаспора.

Премьер-министр Пашинян, коснувшись пожара в Соборе Парижской Богоматери, выразил уверенность в том, что прогрессивное человечество объединится вокруг восстановления этой уникальной ценности цивилизации.