СМИ: на Шри-Ланке объявили в розыск шестерых подозреваемых в причастности к терактам

Полиция Шли-Ланки объявила в розыск шестерых человек, которые, предположительно, причастны к серии терактов на острове 21 апреля. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в четверг новостной портал Newsfirst.

Соответствующее видео с именами и фотографиями подозреваемых, среди которых две женщины, распространяется через ланкийские СМИ и соцсети. Власти просят жителей острова незамедлительно обращаться в правоохранительные органы при наличии какой-либо информации.

Электронная версия ланкийской газеты The Sunday Times со ссылкой на президента страны Майтрипалу Сирисену отмечает, что всего по делу о причастности к терактам в настоящее время проходят 139 человек.