Трамп прокомментировал вступление Байдена в президентскую гонку

Президент США Дональд Трамп приветствовал заявление бывшего вице-президента Джозефа Байдена вступить в борьбу за пост президента накануне выборов 2020 года, и поставил под сомнение его умственные способности. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом Трамп написал в четверг в Twitter.

"Добро пожаловать в гонку, сонный Джо! - написал Трамп, не называя Байдена по фамилии. - Я надеюсь, что у тебя есть умственные способности - что давно ставится под сомнение - для того чтобы провести успешную кампанию на первичных выборах".

Трамп высказал мнение, что конкуренция между Байденом и его соперниками за выдвижение кандидатуры в президенты от партии демократов будет "неприглядной". В заключение Трамп заявил о готовности соперничать с Байденом на выборах.