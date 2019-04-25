Спикер НС Армении видит многочисленные возможности расширения армяно-эстонского сотрудничества

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян 25 апреля принял Чрезвычайного и Полномочного посла Эстонии в Армении Каи Каарелсон (резиденция – Тбилиси).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, приветствуя посла в парламенте, глава законодательного органа отметил, что между двумя странами существуют теплые дружественные отношения. В плане их дальнейшего углубления и расширения А.Мирзоян подчеркнул роль межпарламентских отношений, а также парламентской дипломатии. Он сообщил, что в НС недавно сформирована депутатская группа дружбы с Прибалтийскими странами, выразив надежду, что подобная группа будет создана также в законодательном органе Эстонии.

Председатель НС поблагодарил эстонскую сторону за ратификацию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА – ЕС, выразив уверенность, что это придаст новое качество сотрудничеству как с ЕС, так и в формате Армения – Эстония.

А.Мирзоян счел символичным, что прибытие Каи Каарелсон в Ереван совпало с днями, когда армянский народ отмечает очередную годовщину Геноцида армян 1915 года в Османской империи – реальности, признанной законодательными органами многих стран. Глава парламента выразил надежду, что Эстония также пополнит ряды этих государств.

Чрезвычайный и Полномочный посол Эстонии в РА также подчеркнула важность активизации межпарламентских связей, контактов депутатов, обмена опытом и информацией.

Посол выразила уверенность, что Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА – ЕС откроет новые возможности сотрудничества между двумя странами.

Стороны обратились к направлениям, которые вскоре могут оказаться в повестке сотрудничества, - в системе парламентского управления, электронных методах управления, информационных технологиях и других сферах.

“Многочисленны возможности расширения армяно-эстонского сотрудничества”, - отметил А.Мирзоян.