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Азиатские индексы - 25-04-19


ТОКИО, 25 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 25 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.21% и составил 22307.58 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.17% и составил 1620.28 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 2.34% и составил 3123.83 пункта, а HANG SENG снизился на 1.38% и составил 29549.80 пункта.




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