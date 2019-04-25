В Москве почтили память жертв Геноцида армян

24 апреля у памятника жертвам Геноцида армян, установленного на территории монастырского комплекса Армянской апостольской церкви в Москве, состоялась церемония возложения венков и цветов в память о невинных жертвах Геноцида армян.

Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в церемонии приняли участие находящийся с рабочим визитом в Москве министр обороны Армении Давид Тоноян, посол Армении в РФ - Вардан Тоганян, предстоятель Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ - архиепископ Езрас Нерсисян, полномочные представители Армении в РФ и региональных структурах, руководители армянских общинных структур, сотрудники посольства и многочисленные армяне, проживающие в Москве.

Министр Тоноян и посол Тоганян в сопровождении предстоятеля Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ архиепископа Езраса Нерсисяна приняли участие в церемонии зажжения свечей в церкви Св. Преображения Господня.

24 апреля в церкви был совершен чин Заступничества, посвященный Святым великомученикам Геноцида армян.

По случаю Дня памяти жертв Геноцида в Москве и крупных городах России прошли многочисленные памятные мероприятия.