Грант Мелкумян - победитель розыгрыша Кубка Доеберля

Член мужской сборной Армении по шахматам Грант Мелкумян победил на международном турнире в Австралии.

Как передает «Арменпресс», в Австралии завершился розыгрыш Кубка Доеберля, в котором приняли участие 53 шахматиста из 9 стран, в том числе 5 гроссмейстеров и 10 международных мастеров. В числе участников турнира был член мужской сборной Армении, гроссмейстер Грант Мелкумян. Армянский шахматист на турнире одержал 6 побед, 3 партии завершил вничью и с 7,5 очками стал единоличным победителем турнира.