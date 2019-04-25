Грант Мелкумян - победитель розыгрыша Кубка Доеберля
Член мужской сборной Армении по шахматам Грант Мелкумян победил на международном турнире в Австралии.
Как передает «Арменпресс», в Австралии завершился розыгрыш Кубка Доеберля, в котором приняли участие 53 шахматиста из 9 стран, в том числе 5 гроссмейстеров и 10 международных мастеров. В числе участников турнира был член мужской сборной Армении, гроссмейстер Грант Мелкумян. Армянский шахматист на турнире одержал 6 побед, 3 партии завершил вничью и с 7,5 очками стал единоличным победителем турнира.
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