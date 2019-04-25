Правительство Армении утвердило годовой отчет об исполнении государственного бюджета за 2018 год. По сообщению «Арменпресс», он будет представлен в Национальное собрание. Об этом на заседании правительства 25 апреля заявил министр финансов Армении Атом Джанджугазян.

”Это порядок окончания бюджетного года, согласно которому годовой отчет планируется обсудить в Национальном собрании. Он должен быть представлен в Национальное собрание до 1 мая, и предполагается что парламент, согласно регламенту, до завершения сессии завершит обсуждения и будет иметь выраженное отношение к исполнению бюджета на 2018 год”, - сказал Джанджугазян.