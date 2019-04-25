Американец выиграл в лотерею 768 миллионов долларов

Житель американского штата Висконсин Мануэль Франко стал обладателем одного из самых крупных выигрышей в истории страны. Как передает Арменпресс, об этом пишет The Epoch Times.

Он выиграл в лотерею 768 миллионов долларов (49 миллиардов рублей). Согласно правилам, молодой человек мог получать деньги только по частям в течение 29 лет, однако он принял решение пожертвовать частью выигрыша, получив возможность сразу забрать остаток.

Так, в итоге победитель получит 477 миллионов долларов. При этом он обязан заплатить федеральный налог в размере 114 с половиной миллионов долларов.

"Мне кажется, что это сон и в любой момент я могу проснуться. Не верится, что такое могло случиться с таким простым парнем, как я ". Мануэль Франко

Молодому человеку посоветовали обратиться к услугам юриста, чтобы правильно распорядиться деньгами и не растратить состояние.