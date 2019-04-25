Первый рейс “футбольного” поезда Ереванского метрополитена состоится 26 апреля

На станциях Ереванского метрополитена в течение 3 месяцев, до начала важнейшего события года - финального турнира чемпионата Европы до 19 лет, который состоится в Ереване с 14 по 27 июля, и в течение всего турнира будет ездить “футбольный” состав, оформленный брендом турнира.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила ФФА. 26-го апреля в 11:30 на станции метро “Барекамутюн” состоится мероприятие, посвященное старту первого рейса “футбольного” состава Ереванского метрополитена. Ведущий развлекательной программы - известный актер, певец и телеведущий Арам MP3. Будут присутствовать главный тренер сборной Армении до 19 лет Артур Восканян и футболисты.

В числе гостей легендарные футболисты национальной сборной Армении, чемпионы мира и Олимпийских игр в других видах спорта и другие должностные лица.