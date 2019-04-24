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В Амстердаме состоялось посвященное Геноциду армян мероприятие


В Амстердаме, столице Нидерландов, 24 апреля состоялось посвященное Геноциду армян мероприятие. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Нидерландах Тигран Балаян.

В ходе мероприятия, в котором также приняли участие парламентарии Нидерландов, были возложены цветы у мемориальной доски жертвам Геноцида армян.

Церемонии поминовения также состоятся в городах Асен и Алмело.




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