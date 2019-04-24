Чтобы не повторять ошибок прошлого, необходимо помнить:Послание председателя ЕНП к годовщине Геноцида армян

Председатель Европейской народной партии Жозеф Дол направил послание по случаю 104-й годовщины Геноцида армян. Как передает Арменпресс, Жозеф Дол в связи со 104-й годовщиной Геноцида армян сделал запись на своей странице в Facebook, в которой говорится:

“Сегодня, когда мы вспоминаем Геноцид армян 1915 года, я рядом с армянским народом, и мои мысли и молитвы с ним.

Помнить обязательно не только для того, чтобы отдавать дань уважения всем, кто потерял свою жизнь, семьи и дома, но и для того, чтобы не повторять ошибок прошлого.

В этом причина того, что еще в марте 2015 года, в 100-летнюю годовщину Геноцида армян, Европейская народная партия приняла резолюцию “Геноцид армян и европейские ценности”.

Жозеф Дол приложил к записи заявление ЕНП о признании Геноцида армян, принятое 3 марта 2015 года.