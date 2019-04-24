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Известны номинанты на премию “Аврора” 2019 года


Три героя гуманитарной премии “Аврора”  этого года: соучредитель гуманитарной организации Мирза Дина, адвокат ЗанаБукар Мустафа и активист по правам человека Иуда Аль-Сарари.

Как передает Арменпресс, соучредители гуманитарной инициативы “Аврора” Рубен Варданян и Нубар Афеян по традиции объявили 24 апреля на пресс-конференции имена претендентов.

“Для комиссии выбор был трудным, но они выделили три имени. Первый - Мирза Дина, соучредитель и руководитель гуманитарной организации “Воздушный мост Ирак”. Второй кандидат - адвокат ЗанаБукар Мустафа, основатель и руководитель Исламского фонда «Futureprowess". Третий кандидат - адвокат и активист по правам человека Иуда Аль-Сарари”, - представилАфеян.

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