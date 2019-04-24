Мхитарян поблагодарил страны, признавшие геноцид армян

Полузащитник национальной сборной Армении по футболу и лондонского “Арсенала” - Генрих Мхитаряннаписал о Геноциде армян в Instagram, и выразив благодарность странам, признавшим первое величайшее преступление 20-говека.

Как передает Арменпресс, Мхитарян разместил видео в память 1,5 млн жертв, используя хештеги “Нет отрицанию” и “Мы никогда не забудем”.

Геноцид, осуществленный в отношении армян в 1915-1923 гг. Османской империей, был первым величайшим преступлением начала 20-го века. Армяне всего мира отмечают 104-ю годовщину Геноцида армян. Резня армянского населения, осуществленная в годы Первой мировой войны в Османской империи, названаГеноцидом армян. Резняосуществлялась младотурецким правительством в разных районах Османской империи. Факт Геноцида армян обоснован, признан и подтвержден свидетельствами очевидцев, законами, резолюциями и решениями многочисленных Штатов и международных организаций. Есть огромное количество документов, квалифицирующих массовую резню армянского населения в 1915 году в Османской империи, как акт заранее запрограммированного и полностью осуществленного геноцида. Геноцид армян признали такие организации, как Совет Европы, Европарламент, несколько комиссий ООН, Всемирный Союз Церквей, парламент одной из крупнейших организаций Южной Америки-МЕРКОСУР и др.

Геноцид армян признали многие государства.Первым официально принял Уругвай в 1965 году.Резню армянского народа официально осудили и признали геноцидом, согласно международному праву, следующие страны: Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды, Швейцария, Швеция, Россия, Польша, Литва, Греция, Словакия, Кипр, Ливан, Уругвай, Парагвай, Аргентина (2 Закона, 5 резолюций), Венесуэла, Чили, Боливия, Канада, Ватикан, Австрия, Люксембург, Германия, Бразилия, Дания, Чехия, австралийский штат Новый Южный Уэльс, 49 из 50 штатов США.