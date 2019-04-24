24-е АПРЕЛЯ: армяне всего мира поминают 104-ю годовщину Геноцида армян

Преступление, совершенное в 1915 году Османской империей в отношении армян, стало первым геноцидом 20-го века. Армяне всего мира поминают 104-ю годовщину Геноцида армян. Армянский народ, руководство страны, прибывшие в Армению гости 24-го апреля посетят Цицернакаберд, где почтят память жертв Геноцида армян.

Что такое Геноцид армян?

Резня, осуществленная в Османской империи в годы Первой мировой войны, которую организовали младотурки, называется Геноцидом армян.

Первым откликом стало совместное заявление, сделанное 24-го мая в 1915 году Францией, Россией и Великобританией, в котором насилие в отношении армянского народа называлось «преступлением против человечества и цивилизации»; ответственность за это возлагалась на турецкое правительство.

Почему был осуществлен Геноцид армян?

Когда началась Первая мировая война, правительство младотурок, желая сохранить ослабевшую Османскую империю, приняли доктрину пантюркизма, желая расширить Турецкую империю до Китая, включив Кавказ, Среднюю Азию – всчное население. По программе намеревались отуречить все малые народы. Главным препятствием рассматривался армянский народ.

Вероятно, Геноцид армян планировался с 1911-12, однако Первая мировая война стала для этого удобным поводом и прикрытием.

Каково число жертв Геноцида?

До Первой мировой войны на территории Османской империи проживали более 2 млн армян, за 1915-1923 годы около 1,5 млн из них было уничтожено, остальные – депортированы или наильно омусульманены.

Механизмы осуществления Геноцида армян

Для осуществления Геноцида армян была необходима централизованная программа и внутренние механизмы, что и делает геноцид государственным преступлением, поскольку подобным ресурсом обладает только государство.

24-го апреля 1915 года все началось с ареста (в основном, в столице – Константинополе), сотен армянских интеллигентов, которых позже уничтожили. Позднее армяне начали ормечать этот день, как день Геноцида.

Второй этап – около 60.000 армян призвали в армию, их разоружили и убили.

Третий этап – начались погромы, стариков, женщин и детей начали уничтожать и изгонять в Сирийскую пустыню. Люди умирали от голода и жажды, от тягот и болезней. Десятки тысяч были омусульманены.

Последний этап – тотальное отрицание массовой депортации и искоренения армян на их же исторической родине со стороны турецких властей. Несмотря на все расширяющееся международное признание, турецкие власти продолжают отрицать Геноцид, используя все методы – от фальсификации истории, до пропаганды, лоббинга, подкупов и т.д.

Термин геноцид был введен в оборот в 1944 году профессором Рафаэлем Лемкиным, чья семья пала жертвой Холокоста. Он описал все ужасы массового уничтожения, назвав это геноцидом и применив в отношении как еврейского, так и армянского народов.

9-го декабря 1948 года ООН приняла конвенцию «О предупреждении и наказании преступления геноцид».

Международное признание

Факт Геноцида армян в Османской империи был обоснован, признан и подтвержден свидетельствами очевидцев, законами, резолюциями и решениями множества международных организаций, стран и штатов.

Имеется огромное количество документов, говорящих об этом. Геноцид армян признали такие организации как Совет Европы, Европарламент, несколько комиссий ООН, Всемирный Совет церквей, парламент МЕРКОСУР и др.

Геноцид армян признали многие страны, первой из них был Уругвай, который признал Геноцид армян в 1965 году.

Геноцид признали такие страны, как Уругвай, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды, Швейцария, Швеция, РФ, Польша, Литва, Греция, Словакия, Кипр, Ливан, Аргентина (2 закона, 5 резолюций), Венесуэла, Чили, Боливия, Канада, Парагвай, Ватикан, Люксембург, Германия, Чехия, Бразилия, Дания, Австрия, штат Новый Уэльс Австралии, 49 штатов США.