Вице-премьер Тигран Авинян представил новоизбранного председателя Комиссии по регулированию общественных услуг

Вице-премьер Тигран Авинян 23 апреля представил членам и аппарату Комиссии по регулированию общественных услуг Республики Армения новоизбранного председателя КРОУ Гарегина Баграмяна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера Тиграна Авиняна, поздравив Гарегина Баграмяна, вице-премьер Армении выразил уверенность, что своим опытом он внесет значительный вклад в эффективное выполнение поставленных перед КРОУ задач.

Тигран Авинян отметил важность того, чтобы комиссия продолжала оставаться независимой и беспристрастной структурой и наилучшим образом защищала интересы потребителей.

Также было отмечено, что правительство Армении готово оказать всяческое содействие усилиям по повышению эффективности и прозрачности деятельности комиссии.

Поблагодарив за оказанное доверие, Гарегин Баграмян подчеркнул, что его работа будет направлена на повышение независимости структуры, увеличение прозрачности, соблюдение баланса интересов потребителей и бизнесменов, а также налаживание более тесных связей с общественностью.