Вице-премьер Мгер Григорян принял регионального менеджера МФК

Вице-премьер Мгер Григорян принял регионального менеджера Международной финансовой корпорации (МФК) Яна Ван Билсена. На встрече присутствовала также директор ереванского офиса Всемирного банка Сильви Босутро.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера Мгера Григоряна, в начале встречи собеседники коснулись итогов визита вице-премьера Армении в США в рамках весенних встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка. Затем была обсуждена логика программ по развитию Армении, которые должны быть реализованы МФК. Вице-премьер подчеркнул, что правительство планирует провести многочисленные реформы, и участие в них МФК будет в значительной степени способствовать этому процессу, в частности, была подчеркнута важность развития рынка капитала и повышения публичной деятельности бизнесов.

Региональный менеджер МФК в качестве приоритетных направлений сотрудничества с Арменией выделил сферы финансов, энергетики, здравоохранения и туризма.

Собеседники отметили важность развития цифровизации в финансовом секторе и сокращения оборота наличных денег, что также будет способствовать улучшению предпринимательской атмосферы. В сфере здравоохранения двусторонне была подчеркнута важность профилактики заболеваний. Мгер Григорян и Ян Ван Билсен обменялись мнениями об условиях развития туризма, а также возможностях реализации региональных программ в сфере туризма.