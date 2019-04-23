Tesla показала работу своего полноценного автопилота

Tesla показала видео, на котором электромобиль компании движется в режиме автопилота по загородной дороге. Все это время на сидении водителя находится человек, который не дотрагивается до руля, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Машина самостоятельно останавливается на светофорах, заезжает на эстакаду и обгоняет других участников движения. На некоторых участках дороги электромобиль разгоняется до 75 км/ч.

Видео заканчивается прибытием машины по заданному на навигаторе направлению.

Ранее основатель компании Илон Маск заявил, что в 2020 году Tesla планирует запустить в США службу беспилотного такси. По словам предпринимателя, с этой целью компания создаст отдельный автопарк.