Белоруссия планирует до конца года начать альтернативный России импорт нефти

Белоруссия рассчитывает до конца нынешнего года начать альтернативный России импорт нефти через порты стран Балтии или Украины. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил во вторник журналистам заместитель генерального директора Белорусcкой нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.

"Мы рассчитываем в этом году начать поставки", - отметил представитель БНК.

Гриб заявил, что порты стран Балтии и Украины заинтересованы в том, если Белоруссия "дополнительный поток нефти пустит через их порты, поскольку для них это дополнительный заработок". При выборе партнеров, отметил Гриб, "все будет зависеть от условий, которые дадут <...> сопредельные страны по перевалке и транспортировке".

"Либо это балтийские порты, либо Одесса, либо комбинация. Мозырский НПЗ находится ближе к Украине <...> вполне возможно нефть будет идти через Украину. Нафтан (ОАО "Нафтан") ближе к прибалтийским портам, соответственно логично рассматривать порты Балтийского моря", - заявил замдиректора БНК.

Гриб добавил, что в Белоруссии может перерабатываться нефть из Азербайджана, Саудовской Аравии, Нигерии и ряда других стран. При этом он не стал уточнять, какие конкретные направления импорта нефти сегодня рассматриваются белорусской стороной.