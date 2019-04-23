Глава МИД Саудовской Аравии поблагодарил США за решение по иранской нефти

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Ибрагим аль-Ассаф заявил о признательности королевства в связи с решением США об отмене исключений из санкций на покупку иранской нефти, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В понедельник администрация президента США Дональда Трампа объявила, что не будет продлевать эти исключения. Белый дом рассчитывает таким образом сократить экспорт иранской нефти до нуля.

"Королевство полностью поддерживает предпринятые США шаги, считая их необходимыми, чтобы заставить иранский режим прекратить политику дестабилизации, поддержку и спонсорство терроризма во всем мире", - заявил глава МИД, чьи слова приводит Саудовское агентство новостей SPA.

Министр заметил, что королевство будет продолжать свою политику, направленную на достижение стабилизации рынков. "Королевство будет координировать свои действия с другими производителями нефти в целях обеспечения адекватных поставок нефти потребителям, а также для обеспечения стабильности и роста мировой экономики", - добавил аль-Ассаф.