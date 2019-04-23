Президент Армении подписал нашумевший закон “О внесении изменений в Регламент НС”

Президент Республики Армении подписал нашумевший закон “О внесении изменений в Регламент Национального собрания”. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Закон О внесении изменений и дополнений в Конституционный Закон Республики Армения “Регламент Национального собрания” был принят 2 октября 2018 года на внеочередном заседании Национального собрания 6-го созыва. Внеочередное заседание созвала фракция РПА.

Согласно закону, специальное заседание Национального собрания, созванное в целях избрания премьер-министра, считается прерванным в тех случаях, когда из-за чрезвычайной ситуации или иных препятствий депутаты не могут участвовать в этом заседании. Перед внеочередным заседанием НС премьер-министр Никол Пашинян пригласил граждан к зданию НС, отметив, что он получил информацию о том, что РПА созвала внеочередное заседание НС и собирается проголосовать за проект изменений в регламенте НС, согласно которому, в случае препятствования работе заседания НС по какой-либо причине оно может считаться прерванным. Пашинян призвал депутатов не регистрироваться на внеочередном заседании и не голосовать за проект. Однако, из-за акций протестов НС приняло проект. В ходе голосования была прервана прямая трансляция заседания НС, после голосования вице-спикер НС Эдуард Шармазанов сообщил, что за проект проголосовали 67 депутатов. За проект проголосовали депутаты фракций РПА, АРФД и “Царукян”. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе акции протеста на проспекте Баграмяна подписал решения об увольнении министров и губернаторов от ППА и АРФД. Представляющий ППА вице-премьер Мгер Григорян выразил желание остаться и работать с правительством Никола Пашиняна. Затем демонстрантам удалось прорваться во двор Национального собрания, а Никол Пашинян вошел в здание парламента для проведения переговоров с представителями фракций. В беседе с журналистами премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что путь выхода из сложившейся ситуации - достижение соглашения о внеочередных выборах. По окончаании переговоров с фракциями НС Никол Пашинян заявил, что в декабре в Армении пройдут внеочередные парламентские выборы. Он заявил, что представители фракций РПА, АРФД и “Царукян” восприняли призыв, что проведение внеочередных парламентских выборов в Армении является всенародным требованием. Принятый на внеочередном заседании НС 2 октября закон президент РА Армен Саркисян не подписал и в установленные сроки направил его в Конституционный суд. Конституционный суд Армении 19 апреля обнародовал решение, согласно которому оспариваемые положения Закона соответствуют Конституции.