Специалисты компании - оператора Tokyo Electric Power (TEPCO) благополучно извлекли первый из семи отработанных топливных стержней из бассейна на третьем реакторе аварийной АЭС "Фукусима-1". Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом во вторник объявила TEPCO.

Отмечается, что топливная сборка была транспортирована в другой бассейн, расположенный на территории станции, но за пределами здания реактора. Ожидается, что работы по переносу всех стержней будут завершены до конца апреля.

Всего в бассейне третьего реактора находятся 566 топливных стержней, в том числе 514 использованных. Извлечение оставшихся сборок предполагается начать в июне, а целиком операцию в TEPCO рассчитывают завершить только в течение 2020 года. После третьего реактора японские специалисты смогут приступить к выполнению аналогичных работ на первом и втором реакторах, которые пострадали сильнее всего.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года: удар цунами вывел из строя системы энергоснабжения и охлаждения.