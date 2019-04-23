В постоянной комиссии по финансово-кредитным и экономическим вопросам Совета старейшин Еревана - новый председатель
Принято решение об избрании председателя постоянной комиссии по финансово-кредитным и экономическим вопросам Совета старейшин Еревана и признании решения Совета старейшин Еревана от 10 октября 2018 года утратившим силу.
Как передает «Арменпресс», об этом на заседании Совета старейшин сказал мэр Еревана Айк Марутян. Срок полномочий бывшего председателя комиссии Ашота Мнацаканяна был прекращен, согласно собственному заявлению, председателем был избран Левон Ованнисян. За него Совет старейшин проголосовал единогласно.
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