Известна дата первого судебного заседания по делу Манвела Григоряна и его жены

Первое судебное заседание по делу бывшего депутата Национального собрания, бывшего председателя Союза добровольцев “Еркрапа” Манвела Григоряна и его супруги Назик Амирян назначено на 2 мая 2019 года.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе суда, заседание начнется в 12:00.

На заседании будет председательствовать судья Мнацакан Мартиросян.

Манвелу Григоряну предъявлено обвинение в том, что он незаконно, в обход ограничений, предусмотренных Законом РА “Об оружии”, по предварительному сговору с женой Назик Амирян, сыном Арманом Григоряном и другими лицами, не выясненными следствием, незаконно приобретал, перевозил и незаконно хранил в принадлежащих им трех домах огнестрельное оружие, боеприпасы, патроны для огнестрельного оружия с нарезным стволом, взрывчатые вещества, и также совершал разного рода хищения.

Назик Амирян предъявлено обвинение в том, что, она незаконно, в обход ограничений, предусмотренных Законом РА “Об оружии”, по предварительному сговору с мужем Манвелом Григоряном, сыном Арманом Григоряном и другими, не выясненными следствием лицами, незаконно приобретала, перевозила и незаконно хранила в принадлежащих им трех домах огнестрельное оружие, боеприпасы, патроны для огнестрельного оружия с нарезным стволом, взрывчатые вещества, и также совершала разного рода хищения.