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Дорога Капан - Каджаран вследствие камнепада закрыта в одностороннем порядке


Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что 23 апреля в 09:30 на 313-ом км автодороги Ереван – Ерасх – Горис – Мегри - граница Ирана, на участке Капан - Каджаран произошел камнепад.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, дорога закрыта в одностороннем порядке.

В настоящее время дорожные строители компании ООО “ДСЭШ Капана”, обслуживающей Капанский регион проводят работы по очистке дороги.

Будет предоставлена дополнительная информация.




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