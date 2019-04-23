Европейские индексы - 22-04-19
МОСКВА, 23 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 22 апреля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX не изменился и опять составил 12222.39 пункта, французский CAC 40 не изменился и опять составил 5580.38 пункта, британский FTSE не изменился и опять составил 7459.88 пункта, а российский RTSI вырос на 1.17% и составил 1275.59 пункта.
- 08:55 Европейские индексы - 22-04-19
- 08:54 Американские индексы - 22-04-19
- 08:51 Цены на цветные металлы - 22-04-19
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