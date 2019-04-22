Вице-премьер Мгер Григорян принял посла Туркменистана в Армении

Вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Туркменистана в Армении Мухамметгелди Аязова.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, пользуясь случаем, вице-премьер Мгер Григорян поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в выполнении его миссии.

Собеседники обсудили возможности и перспективы развития армяно-туркменских двусторонних отношений, в частности, в торгово-экономической, энергетической, гуманитарной и культурной сферах.

Вице-премьер и посол выразили готовность продолжать совместные усилия по углублению армяно-туркменских отношений по всем взаимовыгодным направлениям, а также развитию сотрудничества между двумя дружественными странами.

На встрече собеседники также обменялись мнениями о региональных событиях.