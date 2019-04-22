Мы поощряем политику высокой зарплаты и тем самым поощряем высококвалифицированных специалистов: Никол Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня посетил Ереванский государственный университет и встретился с профессорско-преподавательским составом и студентами факультета экономики и менеджмента ЕГУ.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, приветствуя присутствующих, премьер-министр Пашинян подчеркнул важность обсуждений в таком формате и коснулся, в частности, концепции экономической революции. “Я хочу представить некоторые параметры того, что мы имеем в виду с точки результатов и методов, когда говорим об экономической революции. Мы уже заявляли, что концепция экономики Республики Армения состоит в том, что Армения должна стать страной высоких технологий, и технологическая сфера, технологии должны стать движущей силой экономики Армении. Если попытаться эту формулировку более конкретизировать в плане результата, я могу подчеркнуть, что наша концепция состоит в том, что через 10 лет 10 или 20 крупнейших предприятий Армении должны быть предприятиями технологического сектора, в отличие от сегодняшнего дня, когда крупнейшими налогоплательщиками являются компании, которые либо действуют в сфере естественных или не очень естественных монополий, либо в горнодобывающей отрасли”, - сказал премьер-министр. По словам Никола Пашиняна, в качестве локомотива экономики, движущей силы учитываются как легкие (soft), так и жесткие (hard) технологии.

Следующий важный акцент, по словам премьер-министра, заключается в том, что Армения должна быть страной высококвалифицированной рабочей силы. “По нашему мнению, Республика Армения должна выйти из статуса страны с низкой квалификацией рабочей силы, что, в свою очередь, означает, что рабочая сила в нашей стране должна иметь высокую квалификацию. Отсюда вытекает следующая цепочка нашей экономической революции, которая, конечно же, связана с образованием. Отсюда следует, что у нас должны быть серьезные изменения, реформы в области образования, и основное значение этих реформ должно состоять в том, чтобы система образования была способна обеспечить Республику Армения, была в состоянии дать студентам высокую квалификацию, и когда студенты покидают учебные заведения, они должны быть готовыми кадрами и иметь статус конкурентоспособного специалиста. Наше основное видение в этом отношении заключается в том, что исследовательский компонент в высшем образовании постепенно должен все больше и больше увеличиваться. Исследовательская и научная работа должна занимать все больше места в системе науки, и со временем это направление должно быть усилено”, - отметил Никол Пашинян.

Премьер-министр представил видение экономического развития Армении, согласно которому правительство Республики Армения должно проводить политику высоких зарплат: “Одним из наших ключевых инструментов для проведения политики высокой заработной платы является установление равномерного подоходного налога в Налоговом кодексе Республики Армения, в том числе, с условием, что подоходный налог в ближайшие годы должен быть снижен в течение следующих 3-4-5 лет и установлен на уровне 20%. Таким образом, мы считаем, что поощряем высокую заработную плату, политику высокой заработной платы, и этим поощряем образование, высококвалифицированных специалистов. В целом, нужно отметить, что говоря о высококвалифицированном специалисте, мы имеем в виду не только технологическую сферу, но и то, что в Республике Армения в ближайшее время должна существенно развиваться биржевая система”.

Никол Пашинян отметил, что правительство работает также в этом направлении, пытаясь найти государственные компании в Республике Армения, ценные бумаги которых можно будет вывести на рынок, а также посредством определенных регулирований поощрять частные компании пойти по этому пути. По словам главы правительства, банковская система и система обслуживания в Армении уже состоялись, и здесь также есть потенциал для привлечения высококвалифицированных специалистов. Однако в то же время, по словам премьер-министра, даже в случае больших усилий не удастся привести потенциал рабочей силы Армении к такой квалификации, и некоторые расслоения здесь неизбежны.

“В плане решения связанных с этим расслоением проблем мы как правительство объявили приоритетным также сферы туризма и сельского хозяйства, которую, по сути, мы считаем связанной с технологиями отраслью. Мы считаем, что часть рабочей силы, которая не вписывается в отмеченный высококвалифицированный сегмент, может вписаться в этот сегмент, обеспечивая определенную динамику развития малого и среднего бизнеса, определенный уровень благосостояния и определенные возможности для индивидуальных усилий”, - сказал Никол Пашинян.

Коснувшись методов осуществления экономической революции, премьер-министр Пашинян сказал: “Как и в случае с политической революцией, так и в этом случае основным и наиболее важным инструментом для нас являются индивидуальные усилия. То есть наш основной инструментарий должен заключаться в том, чтобы побуждать граждан, побуждать людей к изменению экономического поведения и, в целом, к изменению экономического поведения каждого гражданина как в качестве объекта экономической деятельности, так и в качестве субъекта экономической деятельности”.

Затем премьер-министр Никол Пашинян ответил на вопросы профессорско-преподавательского состава и студентов факультета экономики и менеджмента ЕГУ, которые касались, в частности, эффективной реализации экономической модели развития Армении; обеспечения практической связи между правительством и экономическим сообществом; развития и активизации существующего экспертного потенциала; формирования цепочки образование-наука-исследование-рынок труда; подготовки квалифицированных специалистов; поощрения человеческого капитала, интеллектуального труда и индивидуальных усилий; создания национального авиаперевозчика, а также национальной идеологии, нагорно-карабахского конфликта и т.д.