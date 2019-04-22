На некоторых дорогах республики идет снег

Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что 22 апреля по состоянию на 15:00 на автодорогах Севана, Гориса, Сисиана, Мегри, Джермука и на поворотах Дилижана идет снег.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, на перевале Саравана - метель.

Перевал Варденяц труднопроходим из-за метели.

Все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.

Дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.