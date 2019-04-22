НС обсуждает вопрос ратификации соглашения, способствующего углублению взаимодействия между государствами-членами ЕАЭС и КНР

В Национальном Собрании Армении обсуждается вопрос ратификации соглашения, способствующего углублению и расширению сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и Китайской Народной Республикой. Как передает «Арменпресс», 22 апреля в Национальном собрании Армении заместитель министра экономического развития и инвестиций Альберт Бабаян представил законопроект О ратификации Соглашения между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Китайской Народной Республикой, с другой стороны.

“Соглашение обеспечивает такие механизмы взаимодействия по различным направлениям государственного регулирования, которые позволят максимально учитывать общие и отдельные интересы каждого государства-члена ЕАЭС, а также интересы бизнеса, прозрачность и предсказуемость регулирования на национальном и наднациональном уровнях. Соглашение носит не льготный характер и не предполагает снижения таможенных пошлин. Ратификация соглашения будет способствовать углублению и расширению взаимодействия между государствами-членами ЕАЭС и КНР, а также в некоторой степени сможет способствовать новым кооперационным проектам и технологиям государств-членов ЕАЭС и КНР”, - сказал Бабаян.

Соглашение было подписано 17 мая 2018 года в Астане.