В Армению проникают теплые воздушные потоки. Температура воздуха повысится

Армения с 24-го по 27-е апреля будет находиться в зоне влияния теплых тропических воздушных потоков, проникающих из Ирака. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал начальник метеорологического центра гидрометеорологической службы МЧС Армении Гагик Суренян.

Температура воздуха с 24-го по 27-е апреля на всей территории республики в дневные часы постепенно повысится на 10 - 12 градусов. С каждым днем будет теплеть на 2-3 градуса, уже 27-го апреля в горных местностях температура воздуха в дневные часы достигнет + 13 - + 16, в предгорных населенных пунктах от +18 до +20, в долинах от + 20 до +22 градусов. В Ереване также потеплеет, сегодняшняя дневная температура +8 - + 10 градусов, 27 апреля поднимется до + 20 - +22”, - написал Гагик Суренян.

22 апреля осадки в большинстве районов продолжатся, в горных областях, Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе пойдет снег, сегодня продолжатся сильные ветры, в отдельных районах скорость ветра достигнет 15-20 м/с.

23 - 24 апреля циклон начнет слабеть, осадки будут в отдельных районах и очень кратковременные, а 25-27 апреля на всей территории республики ожидается погода без осадков.