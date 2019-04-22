Время в Ереване: 11:07:36,   22 Апрель

В Иране сменился командующий Корпусом стражей Исламской революции


Руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи назначил бригадного генерала Хосейна Салами новым командующим Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), сообщает иранское телевидение.

Салами сменил на посту командующего КСИР генерал-майора Мохаммада Али Джафари. Причины отстранения А.Джафари и назначения нового командующего КСИР не уточняются,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Смена командующего произведена вскоре после того, как США объявили КСИР террористической организацией. США внесли КСИР в список террористических организаций 16 апреля.

 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации