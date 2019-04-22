Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины

Экс-президент Украины Виктор Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах главы государства, второй тур которых состоялся 21 апреля. Обращение Януковича распространил для СМИ его пресс-секретарь Юрий Кирасир.

Янукович в своем поздравлении отметил, что украинцы доверили Зеленскому "этот пост в тяжелейший для страны момент истории". "Миролюбивый украинский народ расколот и радикализирован как никогда ранее. Братоубийственная война на моем родном Донбассе каждый день уносит жизни украинцев и уничтожает когда-то процветающий край", - пишет Янукович.

При этом всю вину он возлагает на ныне действующего президента Петра Порошенко. "Вина за эти чудовищные страдания лежит на Петре Порошенко и его соратниках, которые все эти годы проводили политику ненависти и насилия. Избиратели уже вынесли им однозначный приговор голосованием. А история наверняка вынесет свой, более жесткий", - подчеркнул Янукович,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Экс-президент отметил, что сейчас перед Зеленским стоят нелегкие задачи. "Главные - принести нашей стране мир, объединить и примирить украинский народ. Восстановить законность и справедливость. Улучшить благосостояние украинцев. Заменить страх и уныние в душах людей на надежду и веру в лучшее, нести людям то, что объединяет, а не разделяет", - заявил Янукович.

Бывший президент, говорится в обращении, "низко кланяется" "мудрому украинскому народу, который не дал себя обмануть, не поддался на провокации и ложь, а сделал осознанный выбор". "Украинцы доверились вам и надеются на то, что вы вернете нашему народу мир и процветание. Не подведите их", - призвал Янукович.