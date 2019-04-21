Президент   Арцаха обсудил с делегацией правительства РА широкий круг вопросов, касающихся сотрудничества двух республик   

20 апреля Президент Республики Арцах Бако Саакян принял делегацию правительства Республики Армения в составе министра обороны Давида Тонояна, министра территориального управления и развития Сурена Папикяна, мэра Еревана Айка Марутяна, марзпетов РА, других должностных лиц.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, был обсужден широкий круг вопросов, касающихся сотрудничества между двумя армянскими республиками и административными единицами. Обе стороны подчеркнули важность дальнейшего расширения и углубления связей между Арменией и Арцахом, разработки и осуществления новых стратегических программ.

Во встрече приняли участие госминистр Григорий Мартиросян, высокопоставленные должностные лица.