Президент Армении Армен Саркисян  поздравил  с праздником  Воскресения  Христова

Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание по случаю чудесного Воскресения Христова.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью аппарата президента РА.

В поздравительном послании президента говорится:

«По случаю Праздника Светлого Христова Воскресения сердечно поздравляю весь наш народ в Армении, Арцахе и Диаспоре, друзей нашего народа, всех отмечающих Святую Пасху христиан, находящихся в эти дни в Армении гостей.

Этот день с особым торжеством и любовью отмечается всем христианским миром, тем более нашим народом. Как у страны, первой в мире избравшей христианство государственной религией, христианская вера уже много веков глубоко и прочно сидит в армянской земле, армянском человеке, нашем самосознании.

По своему значению и охвату завет Святого Воскресения больше, чем церковный праздник. Он по-особому сплачивает нас, воодушевляет и усиливает всех, возрождает, обновляет и укрепляет веру в собственные силы, дарует новые надежды в завтрашнем дне.

Этот праздник также своеобразный призыв быть более едиными и сплочёнными, более дальновидными, решительными, терпимыми, тем более что мир сегодня преисполнен нестабильности и тревожных событий.

Желаю, чтобы обнадёживающая благая весть о Воскресении Христовом осветила и наполнила новой радостью сердце каждого из нас, сподвигла на новые и добрые дела во имя Армении и нашего народа.

Христос Воскрес!

Благословенно Воскресение Христово!»