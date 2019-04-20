В Ереване будут установлены мемориальные доски в памятьАмбарцумаСаядяна, Перча Зейтунцяна, КарапетаМелик-Оганджаняна и ГрачьяТамразяна

В Ереване будут установлены мемориальные доски в увековечение памяти Заслуженного деятеля науки и техники Армянской ССР АмбарцумаСаядяна, Заслуженного деятеля искусств Армянской ССР Перча Зейтунцяна, академика КарапетаМелик-Оганджаняна и доктора филологии, поэта и переводчика ГрачьяТамразяна.

Как передает Арменпресс, проекты включены в повестку заседания Совета старейшин Еревана 23 апреля.

Проекты представил мэр столицы АйкМарутян.

Мемориальная доска в увековечение памяти АмбарцумаСаядяна будет установлена по адресу ул.Московян, 31, мемориальная доска в увековечение памяти Перча Зейтунцяна – на ул. Касьяна,3, мемориальная доска в увековечение памяти КарапетаМелик-Оганджаняна – на ул.Киевян, 5, мемориальная доска в увековечение памяти ГрачьяТамразяна – на ул.Терьяна, 59.