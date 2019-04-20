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В Ереване будут установлены мемориальные доски в памятьАмбарцумаСаядяна, Перча Зейтунцяна, КарапетаМелик-Оганджаняна и ГрачьяТамразяна


В Ереване  будут установлены  мемориальные доски  в увековечение  памяти  Заслуженного деятеля науки и техники  Армянской  ССР  АмбарцумаСаядяна, Заслуженного деятеля  искусств Армянской  ССР   Перча  Зейтунцяна, академика КарапетаМелик-Оганджаняна и  доктора  филологии, поэта  и переводчика ГрачьяТамразяна.

Как  передает Арменпресс, проекты включены  в повестку  заседания Совета старейшин Еревана 23 апреля.

Проекты представил мэр столицы АйкМарутян.

Мемориальная доска  в увековечение  памяти    АмбарцумаСаядяна будет установлена по адресу ул.Московян, 31, мемориальная доска  в увековечение  памяти Перча  Зейтунцяна – на ул. Касьяна,3, мемориальная доска  в увековечение  памяти КарапетаМелик-Оганджаняна – на ул.Киевян, 5,   мемориальная доска  в увековечение  памяти ГрачьяТамразяна – на ул.Терьяна, 59.

 

 

 

 




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