Армения и Россия обсуждают вопросы организации совместных мероприятий по боевой подготовке ВС

Находящийся с рабочим визитом в РФ начальник Генштаба ВС РА генерал-лейтенант АртакДавтян 19 апреля встретился с командующим ЮВО РФ генерал-полковником Александром Дворниковым. Во встрече принял участие и командующий Объединенной группировкой войск ВС РА и РФ генерал-майор Тигран Парванян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИМинистерства обороны РА, участники встречи обсудили вопросы организации совместных мероприятий по боевой подготовке ВС.

Генерал-полковник Александр Дворников высоко оценил уровень выполнения учебно-боевых и огневых задач подразделениями 102-й в/базы РФ в ходе батальонных тактических учений, состоявшихся 1-12 апреля на полигоне «Баграмян».

В свою очередь начальник ГШ ВС РА подчеркнул готовность продолжить укрепление сотрудничества в целях обеспечения регулярности совместных мероприятий по боевой и оперативной подготовке.