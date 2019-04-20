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Армения и Россия обсуждают вопросы организации совместных мероприятий по боевой подготовке ВС


Находящийся с рабочим визитом в  РФ начальник  Генштаба ВС РА генерал-лейтенант АртакДавтян 19 апреля встретился с командующим ЮВО РФ генерал-полковником Александром Дворниковым. Во встрече  принял  участие и командующий  Объединенной  группировкой войск ВС РА и РФ генерал-майор Тигран Парванян.  

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИМинистерства обороны  РА, участники встречи обсудили вопросы  организации совместных мероприятий по  боевой  подготовке  ВС.

Генерал-полковник  Александр Дворников высоко оценил уровень выполнения  учебно-боевых и огневых задач  подразделениями 102-й в/базы РФ в  ходе  батальонных  тактических учений, состоявшихся 1-12 апреля на полигоне «Баграмян».

В  свою очередь начальник  ГШ ВС РА подчеркнул готовность продолжить  укрепление  сотрудничества в  целях обеспечения регулярности совместных мероприятий  по  боевой и оперативной подготовке.

 




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