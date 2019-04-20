Экс-член национальной сборной Армении по футболу Роберт Арзуманян будет работать в тренерском штабе «Пюника».

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в клубе. Начиная с матча с командой «Гандзасар Капан» в 28 туре первенства Армении в Высшей лиге, «Пюник» возглавит Александр Тарханов.

В штабе российского специалиста будут работать Сурен Чахалян (тренер), АйкКиракосян (тренер вратарей) и Роберт Арзуманян (переводчик).