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Роберт Арзуманян будет работать в тренерском штабе «Пюника»


Экс-член национальной  сборной  Армении по футболу  Роберт Арзуманян будет работать в  тренерском штабе  «Пюника».

Как  передает Арменпресс, об этом сообщили в  клубе. Начиная с матча с командой  «Гандзасар Капан» в 28 туре  первенства Армении в  Высшей  лиге,  «Пюник» возглавит Александр Тарханов.

В  штабе  российского специалиста будут работать Сурен Чахалян (тренер), АйкКиракосян (тренер вратарей) и Роберт Арзуманян (переводчик).




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