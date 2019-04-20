Время в Ереване: 11:07:36,   20 Апрель

Армяне Голландии представят правительству страны петицию о признании Геноцида армян


По инициативе Федерации организаций  голландских армян в Нидерландах состоятся мероприятия  по случаю годовщины  Геноцида армян.

Как передает Арменпресс, 23 апреля в 12:00 часов  по местному  времени намечена акция протеста на площади Plein в Гааге. Цель акции – требование признания и осуждения   правительством Голландии  факта  Геноцида армян. В ходе  акции  участники представят правительству  петицию о признании Геноцида армян.

24 апреля на кладбище «Де Боскомб» в  Асене у  мемориала жертв Геноцида состоится  мероприятие.

 




Также по теме

... последнее новостей в сюжете "геноцид армян"
Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации