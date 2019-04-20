Армяне Голландии представят правительству страны петицию о признании Геноцида армян
12:11, 20 Апрель, 2019
По инициативе Федерации организаций голландских армян в Нидерландах состоятся мероприятия по случаю годовщины Геноцида армян.
Как передает Арменпресс, 23 апреля в 12:00 часов по местному времени намечена акция протеста на площади Plein в Гааге. Цель акции – требование признания и осуждения правительством Голландии факта Геноцида армян. В ходе акции участники представят правительству петицию о признании Геноцида армян.
24 апреля на кладбище «Де Боскомб» в Асене у мемориала жертв Геноцида состоится мероприятие.
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