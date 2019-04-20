В ряде городов Армении идет снег

По данным на 09:30 часов 20 апреля, на автодорогах Сисиана, Гориса, Гавара, Мартуни, Спитака, Дилижана, Ани, Лори, Степанавана, Чамбарака, Раздана, Мегри идет снег.

Как перелает Арменпресс, об этом сообщает Министерство транспорта, связи и IT-сферы РА.

На дорогах Гавара местами гололедица.

Перевал Варденяцтруднопроходим – ввиду сильной метели и обильного снегопада.

Проводится обработка дорожного полотна солью и песком.

Другие дороги межгосударственного и республиканского значения открыты.