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В ряде городов Армении идет снег


По данным на 09:30 часов 20 апреля,  на  автодорогах   Сисиана, Гориса, Гавара, Мартуни, Спитака, Дилижана, Ани, Лори, Степанавана, Чамбарака, Раздана, Мегри  идет снег.

Как  перелает  Арменпресс, об этом сообщает Министерство транспорта, связи и IT-сферы  РА.

На дорогах Гавара местами гололедица.

Перевал Варденяцтруднопроходим  – ввиду  сильной метели и обильного снегопада.

Проводится обработка дорожного полотна  солью и песком.

Другие  дороги межгосударственного и республиканского значения  открыты.




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