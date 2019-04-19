Председатель НС Армении провел двусторонние встречи в Санкт-Петербурге

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян, прибывший в Санкт-Петербург для участия в 49-й пленарной сессии МПА СНГ, встретился с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ (СФ ФС РФ) В.Матвиенко.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, А.Мирзоян, поблагодарив за отличную организацию работы Ассамблеи, отметил, что МПА СНГ в течение лет стала эффективной площадкой для диалога парламентов государств-членов.

Председатель НС высоко оценил уровень армяно-российских стратегических партнерских отношений, засвидетельствованный частыми контактами и визитами высокого уровня.

По А.Мирзояну, важной частью армяно-российских отношений является парламентский формат. В этом аспекте глава законодательного органа отметил, что уже сформированная армяно-российская комиссия парламентского сотрудничества окажется хорошей платформой для активной работы парламентариев двух государств.

Председатель СФ ФС РФ В.Матвиенко, приветствуя А.Мирзояна в формате МПА СНГ, вновь подчеркнула важность смены власти в Армении посредством ненасильственных и демократических процессов, подтвердила готовность РФ содействовать и развивать партнерские отношения с РА.

Обратившись к межпарламентским отношениям, В.Матвиенко с удовлетворением отметила, что контакты и работы армяно-российских межпарламентских комиссий уже стартовали.

Г-жа Матвиенко также призвала Председателя НС А.Мирзояна и армянскую делегацию в МПА СНГ активно использовать формат межпарламентской ассамблеи – для законодательных реформ и углубления двустороннего сотрудничества.

В тот же день А.Мирзоян встретился с Председателем Сената Казахстана Д.Назарбаевой.

Председатель НС поздравил г-жу Назарбаеву с избранием Председателем Сената парламента Республики Казахстан и пожелал успехов в ответственной государственной деятельности. А.Мирзоян выразил надежду, что совместными усилиями возможно придать новый импульс армяно-казахскому межпарламентскому сотрудничеству – в интересах двух государств и дружественных народов.

Председатель НС, обратившись к уровню армяно-казахских экономических отношений, отметил, что налицо положительная динамика роста двустороннего товарооборота, объем которого в 2018 г. возрос в 2,5 раза по сравнению с 2017 г. В то же время он отметил, что потенциал торгово-экономических отношений гораздо больше и необходимо работать над его полноценным использованием. В этом контексте А.Мирзоян подчеркнул важную роль ЕАЭС, способного стать эффективным механизмом дальнейшей координации экономических отношений.

Глава парламента выразил уверенность, что динамичное развитие межпарламентских связей также создаст благоприятную основу для многостороннего сотрудничества Армении и Казахстана. Он проинформировал коллегу, что в НС седьмого созыва уже сформирована группа дружбы с парламентом Казахстана, где представлены все парламентские фракции.

Г-жа Назарбаева, поздравив А.Мирзояна с избранием Председателем НС, отметила, что армяно-казахским отношениям присущи вековая дружба и плодотворное сотрудничество.

Председатель Сената с удовлетворением констатировала, что армянская община в Казахстане активно и успешно вовлечена в различные сферы экономической, культурной и общественной жизни страны.

Отметив успехи Армении в развитии и применении высоких технологий, Д.Назарбаева предложила активизировать сотрудничество в этой сфере и предпринять конкретные действия для обмена армянского опыта с казахскими партнерами.

Г-жа Назарбаева также представила сегодняшнюю историческую переходную власть в стране и выразила надежду, что намечаемые в июне этого года выборы в Казахстане будут демократическими, свободными, независимыми и прозрачными.

А.Мирзоян в свою очередь подтвердил готовность армянской стороны углублять сотрудничество с казахскими коллегами, в том числе по обмену опытом в развитии сферы высоких технологий.