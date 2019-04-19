20 и 21 апреля будут самыми холодными днями: Феликс Цолакян о предстоящей погоде

В Араратской долине и остальных низменных районах Армении заморозков не ожидается.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр по чрезвычайным ситуациям Армении Феликс Цолакян.

“Заморозков не будет, однако возможен град”, - отметил министр.

С 20 по24 апреля в большинстве регионов Армении время от времени ожидаются осадки, 20-го в отдельных местах - интенсивные, 20 - 23-го в горных районах, Лори, Сюника и в предгорьях Тавуша - в виде снега. Температура воздуха днем 20-го понизится на 5 -7 градусов, днем 23-го повысится на 2 - 3 градуса.

С 20 по24 апреля время от времени ожидается дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 10-15 м/с.