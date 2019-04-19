Президент Либерии вынужден работать дома из-за змей, пробравшихся на его рабочее место

Президент Либерии Джордж Веа не смог попасть на свое рабочее место из-за находившихся в здании змей, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Сотрудники заметили двух черных змей на первом этаже здания министерства иностранных дел Либерии, где в том числе находится рабочий кабинет Веа. В здании проводится обработка от "всего ползающего", отметил заместитель пресс-секретаря президента Смит Тоби,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По данным местных СМИ, обработка здания уже проводилась в начале апреля. В канцелярии президента Либерии пообещали выяснить, каким образом змеи смогли попасть в здание.

Ожидается, что вновь работать в своем кабинете Веа, в прошлом известный футболист, сможет с понедельника.

В Либерии водится большое количество змей, многие из которых - ядовитые.