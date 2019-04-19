В ЮАР 13 человек погибли при обрушении в церкви во время пасхальной службы
По меньшей мере 13 человек погибли в ЮАР в результате обрушения части здания церкви во время пасхальной службы, сообщает местный портал News24 со ссылкой на местные власти.
Инцидент произошел в ночь на пятницу в провинции Квазулу-Натал на востоке страны. По данным представителя экстренной медицинской службы провинции Роберта Маккензи, обрушение могло быть вызвано продолжительными ливнями на севере региона, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Сообщается, что в результате инцидента ранения разной степени тяжести получили по меньшей мере 16 человек.
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