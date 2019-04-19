Макрон вручил Уэльбеку орден Почетного легиона

Писатель Мишель Уэльбек получил из рук президента Франции Эмманюэля Макрона высшую награду страны - орден Почетного легиона. О церемонии, прошедшей в четверг вечером, сообщила в пятницу радиостанция France Info. 63-летний француз удостоен степени рыцаря ордена.

Уэльбек прибыл в резиденцию президента в сопровождении своей молодой супруги и ряда друзей. Также на церемонии присутствовали бывший президент Франции Николя Саркози и писатель Фредерик Бегбедер. Вручая высокую награду, Макрон подчеркнул, что произведения писателя "полны надежды на лучшее будущее", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Уэльбек в настоящее время является самым переводимым французским писателем. Его последний роман "Серотонин", вышедший в начале года, пользуется большим успехом и во франкоязычных странах. По данным агентства Франс Пресс, там продано около 800 тыс. его экземпляров.

Первая книга Уэльбека - сборник эссе "Остаться живым" - увидела свет в 1991 году, а первый роман "Расширение пространства борьбы" был опубликован в 1994 году и сразу же принес известность автору. Следующий его роман "Элементарные частицы" (1998) также привлек внимание. За эту книгу писатель был удостоен французской литературной премии "Ноябрь". Уэльбек также является обладателем Гонкуровской премии за роман "Карта и территория" (2010).