Саакашвили: План Иванишвили — «Грузия без грузин», наша задача — «Грузия с грузинами»

Наша задача — в Грузии с грузинами, — заявляет бывший президент Грузии Михеил Саакашвили. В «Фейсбуке» он пишет, что пообщался с грузинами, проживающими итальянском городе Бари по интернету.



«Я сделала включение, и час говорил с нашими красивейшими дамами в итальянском городе Бари. План стервятника (имеется в виду Бидзина Иванишвили - ред.) — «Грузия без грузин», наша задача — «Грузия с грузинами и значит, без Иванишвили». Правительство-враг страны, которое всю силу тратить на выдворение сограждан за границу и говорит с иностранными правительствами, чтобы они как-нибудь трудоустроили грузин, чтобы они не захотели даже смотреть в сторону Грузии,сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.



Как только мы избавимся от Иванишвили, сразу предложим грузинам достойные условия возвращения. Вспомните — когда я был президентом по статистике возвращалось больше грузин, чем уезжало, а во время Иванишвили родной край покинули миллион человек», — пишет Михеил Саакашвили в социальной сети.