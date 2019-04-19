Замминистра считает антикоррупционное образование единственным путем формирования атмосферы нетерпимости к коррупции.

На Международной экспертной конференции правительство – гражданское обшество по теме “Антикоррупционная стратегия РА в международном свете” с обобщающим докладом выступил замминистра юстиции Тигран Хачикян.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства юстиции РА замминистра выразил благодарность Армянской ассоциации юристов и Антикоррупционной коалииции ОГО за организацию конференции, а участникам за прозвучавшие мнения, оценки, суждения и опасения.

По мнению Тиграна Хачикяна они довольно важны. “Важны в двух смыслах. Во-первых дают возможность одновременно закрепить и материализовать в одной плоскости все те положительные, обоснованные предложения, имеющие соответствующие перспективы. И второе - на основании сделанных объявлений и замечаний позволит разработать по возможности результативную антикоррупционную стратегию”,- заметил Тигран Хачатрян и подчеркнул, что в настоящий момент мы находимся на ответственном для нашей страны этапе, на котором борьба с коррупцией будет последовательной, с применением всех инструментов. Он сказал о том, что за это время Министерство юстиции получило несколько сотен предложений относительно антикоррупционной стратегии и заверил что каждое из них удостоилось и будет удостаиваться и в будущем оценки своего смыслового обоснования, целенаправленности в контексте соответствия действующему законодательству и Конституции РА.

В конце конференции замминистра добавил, что антикоррупционное образование - единственный путь формирования в обществе атмосферы нетерпимости к коррупции.