Парламент Армении принял в первом чтении проект изменений в ряде законодательных пунктов относительно осужденных, задержанных и арестованных лиц

Национальное Собрание РА в первом чтении проголосовало за представленный правительством пакет законопроектов О внесении изменений и дополнений в Уголовно-исполнительный кодекс, О внесении изменений и дополнений в Закон РА “О содержании задержанных и арестованных лиц” и о внесении изменений в Закон РА “Об идентификационных картах”. Как передает «Арменпресс», проект разработан Министерством юстиции Армении совместно с аппаратом Защитника прав человека.

Проект был принят 94 голосами “за”.

Проектом регулируется вопрос о переводе осужденного из одного уголовно-исполнительного учреждения в другое такого же типа. Отныне будет учитываться и обеспечение возможных контактов осужденным с его близкими родственниками. Арестованным лицам должна быть предоставлена возможность длительных свиданий. Предусматривается также отменить законодательное ограничение, согласно которому право на краткосрочный выезд не могут иметь осужденные, обвиняющиеся в совершении тяжкого преступления. Краткосрочный выезд с целью размещения ребенка в детдоме или у близких родственниках будет предоставляться во всех случаях,если ребенок осужденного оказался в трудных жизненных условиях. Проектом предусмотрено также предоставление идентификационных карт арестованным и задержанным лицам. В уголовно-исполнительных учреждениях осужденные имели такую возможность, а арестованные лица ее не имели.