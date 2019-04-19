Во втором форуме "Один пояс, один путь", который пройдет в Пекине 25-27 апреля, примут участие почти 40 лидеров государств и правительств, заявил на пресс-конференции в пятницу глава МИД КНР Ван И.

"Второй форум "Один пояс, один путь" пройдет в Пекине 25-27 апреля, он станет главным международным мероприятием в Китае в этом году. В работе форума примут участие 37 лидеров государств и правительств", - заявил Ван И.

По его словам, участие в работе форума также примут директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ван И сообщил, что программа форума будет довольно насыщенной: 25 апреля пройдут 12 тематических форумов и конференций, 26 апреля состоится торжественная церемония открытия и встречи на высоком уровне, а 27-го лидеры проведут общее заседание. Председательствовать на всех мероприятиях форума будет лидер КНР Си Цзиньпин, который выступит с речью на открытии форума, а также подведет его итоги по завершению.

Помимо прочего, Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань организуют торжественный банкет для высоких гостей.

Министр иностранных дел Китая сообщил, что на форум в этом году приедут, в том числе, лидеры России, Пакистана, Казахстана, Австрии, Азербайджана, Белоруссии, Чехии, Египта, Греции, Венгрии, Италии, Монголии, Филиппин, Сербии, Сингапура, Таджикистана, Таиланда, ОАЭ.

Первый форум "Один пояс, один путь" прошел в Пекине в мае 2017 года. В нем приняли участие 29 глав государств и правительств.

Концепция "Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем. Идея формирования "Экономического пояса Шелкового пути" была выдвинута лидером КНР Си Цзиньпином и впервые прозвучала во время его выступления в Астане в рамках государственного визита в Казахстан в сентябре 2013 года.