Постпред Армении при ЮНЕСКО принял председательство в Группе Франкофонии

Постоянный представитель Армении при ЮНЕСКО посол Кристиан Тер-Степанян впервые председательствовал на пленарном заседании Группы Франкофонии в ЮНЕСКО, в котором приняли участие 79 стран-членов.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в начале заседания представитель Армении от имени Группы выразил французской делегации сочувствие в связи с пожаром в Соборе Парижской Богоматери, и выразил солидарность Группы Франкофонии с французскими властями и народом.

В ходе встречи посол Тер-Степанян подчеркнул важность развития сотрудничества между ЮНЕСКО и Международной организации Франкофонии, заверив, что возглавляющая Группу армянская делегация будет работать над сотрудничеством между двумя организациями.

Он также представил события, запланированные на период председательства Армении в Группе Франкофонии, в том числе мероприятие в память Шарля Азнавура в 2019 году.